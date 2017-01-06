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时事要闻 | 2017年 1月 6日 星期五 11:32 BJT

香港出现今冬第二宗人感染H7N9禽流感病毒死亡病例

路透1月6日 - 香港医院管理局称，一名62岁的男子周五因感染禽流感在香港死亡，为今年入冬以来香港第二宗人感染禽流感病毒死亡病例。

该男子死于感染H7N9禽流感病毒，其曾于12月中旬赴内地广州市，本周早些时候在东莞被医院收治。

香港三周内已确认三宗人感染H7N9禽流感病毒病例；人们愈发担心疫情在韩国、日本和中国大陆不断扩散。(完)

(编译 王琛；审校 高琦)

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