香港出现今冬第二宗人感染H7N9禽流感病毒死亡病例

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透1月6日 - 香港医院管理局称，一名62岁的男子周五因感染禽流感在香港死亡，为今年入冬以来香港第二宗人感染禽流感病毒死亡病例。
该男子死于感染H7N9禽流感病毒，其曾于12月中旬赴内地广州市，本周早些时候在东莞被医院收治。
香港三周内已确认三宗人感染H7N9禽流感病毒病例；人们愈发担心疫情在韩国、日本和中国大陆不断扩散。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。