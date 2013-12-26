香港出现首例H7N9禽流感死亡病例

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透香港12月26日 -香港政府周四称，当地一名感染H7N9禽流感的80岁男性病人死亡。此为香港出现的首例H7N9死亡病例。
据媒体报道称，该患者居住在深圳，曾在当地吃过禽肉。该患者是香港确诊的第二例人感染H7N9禽流感病例。
香港当局称，专家称尚未有H7N9病毒可轻易或持续在人际间传播的证据，迄今该患者的所有接触者的H7N9禽流感病毒检测均呈阴性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。