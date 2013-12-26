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时事要闻 | 2013年 12月 27日 星期五 07:51 BJT

香港出现首例H7N9禽流感死亡病例

路透香港12月26日 -香港政府周四称，当地一名感染H7N9禽流感的80岁男性病人死亡。此为香港出现的首例H7N9死亡病例。

据媒体报道称，该患者居住在深圳，曾在当地吃过禽肉。该患者是香港确诊的第二例人感染H7N9禽流感病例。

香港当局称，专家称尚未有H7N9病毒可轻易或持续在人际间传播的证据，迄今该患者的所有接触者的H7N9禽流感病毒检测均呈阴性。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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