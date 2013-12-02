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时事要闻 | 2013年 12月 3日 星期二 07:52 BJT

香港确诊首例人感染H7N9禽流感病例

路透香港12月2日 - 香港周一确诊首例人感染H7N9禽流感病例，表明该病毒继续向中国大陆以外地区进一步扩散。

香港特区政府食物及卫生局局长高永文周一晚间对记者称，患者36岁，是一名印尼籍家务佣工，有禽类接触史，曾前往过深圳，目前情况危急，正在医院接受治疗。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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