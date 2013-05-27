研究发现H7N9禽流感病毒或有能力在人际间传播

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港5月24日 - 中国和美国的研究人员发现，H7N9禽流感病毒在哺乳动物之间不仅可以通过直接接触传播，还能通过空气中飞沫传播，而且可能还具有在人际间传播的能力。
研究发现，与感染H7N9病毒的雪貂关在同一笼子的三只雪貂也被感染，而关在附近笼子里的另外三只雪貂中也有一只通过空气传播被感染。这项研究发表在《科学》杂志上，研究人员周五在香港对研究发现进行了介绍。
世界卫生组织（WHO）之前曾称，尚无证据显示H7N9病毒可在人际间传播。中国已有36人死于H7N9禽流感。
“研究结果表明，不能排除该病毒进一步进化、形成未来流感大流行威胁基础的可能性，”由禽流感专家、微生物学家管轶领导的研究小组称。
研究还发现，猪能感染H7N9病毒，但该病毒不会在猪与猪之间传播或者通过猪传播给其他动物。尽管如此，研究人员敦促相关当局继续监控，以监测该病毒是否正在变异。
世卫组织称，上述研究发现很有用，但警告人们“需要对正在发生的情况小心谨慎”。
“此类研究对提高认识很有帮助，了解在实验室条件下该病毒或许可在人际间传播也很有用，”世卫组织发言人哈特尔（Gregory Hartl）对路透说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
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