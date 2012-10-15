（10月15日社评）

中国上月出口数据远胜预期,反映出口最坏时刻可能成过去.惟环球经济短期难扭颓势,外需恐难持续大力反弹.中央要稳经济仍要靠内需,但策略非大打补针图短期力谷经济,而是要慢火煎鱼,力求中长期为经济保温.

中国出口增长在7、8月均低至不足3%,外界原对上月出口无甚期望,结果反有惊喜.上月出口增长达9.9%.此反映中国出口最坏时刻或暂告段落,经济不至再受外需不振进一步拖累,中央可暂松一口气.

上月出口虽胜预期,惟恐喜中藏忧.一是9月出口增长较佳,部分因海外买家因应经济形势推迟出货期,若一并计算7、8月,第三季出口增长仅约4%,低於上半年的9.2%,形势仍严峻.

二是上月出口受惠急单刺激,因欧债危机在第二季再爆,令定单急冻.近月危机稍缓,买家才为圣诞旺季补急单,带动短期出口表现转佳,但急单期过後,市场又要面对欧美经济乏力,且拖累新兴国的现象日益明显,明年出口反弹恐欠持续力.

故可预期,中国出口恐要再捱1、2年紧日子,中央亦需相应部署,经济政策的目的要能为经济中长期保温,而非短期拨火力谷.在外需不可恃下,中央要打持久战保经济靠的是内需,更要慢火煎鱼,长期稳经济.此政策至少在两方面有所反映.

其一,中央谷内需,最快见效的是推基建,但现在推基建只是“大大声、细细注”.如发改委上季批出逾5万亿元基建计划、地方政府又公布逾12万亿元投资大计,惟中央却未相应大开水喉,上月新增贷款仅6,200多亿元,低於市场预期,皆因中央不想蹈09年近10万亿元贷款谷基建,造成地方债务尾大不掉的覆辙.目前推基建既是出口术稳市场,亦控制基建分批上马,达中长期稳经济之效.

其二,中央迟迟未再减息或存准率.中央在5至7月间曾因应欧债危机大力减息与减存准率,惟危机稍缓後,仅以逆回购释出短期资金,因不想一刀切减息或减存准率,令资金过度泛滥,仅以温和手段逐小量释出资金.

市场要有心理准备,中国经济中期难再现双位数高增长,只会是约8%的温和增长.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。