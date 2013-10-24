新加坡华侨银行与中国农行考虑收购香港永亨银行--消息

路透10月24日 - 新加坡华侨银行(OCBC.SI)已经加入考虑收购永亨银行0302.HK的竞逐行列。永亨银行是香港四家家族经营银行之一，占有连结中国及全球市场的有利位置。

一位知情人士称，华侨银行正在考虑提出要约。熟悉情况的消息人士周三对路透表示，中国第四大银行--中国农业银行(601288.SS)也正考虑出价收购市值约45亿美元的永亨银行。

中国的经济实力与境外人民币固定收益市场的发展，使得香港中等规模的银行越来越吸引众多银行兴趣，包括希望打入中国大陆市场的外资银行，以及希望跨出本土市场的中国大陆银行。

消息人士表示，其他潜在竞购方包括澳洲第四大银行澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)，及新加坡第三大银行大华银行(UOBH.SI)等。

以资产计新加坡第二大银行华侨银行被分析师评为实力最强的亚洲银行之一，其一级资本率为14.9%。

但华侨银行在北亚市场落后于新加坡同行星展集团控股(DBSM.SI)。星展香港分行为香港第五大银行，是通过一宗并购交易所创立的。

上半年大中华地区为华侨银行核心获利仅贡献5%，而新加坡则贡献61%。

对于中国农业银行来说，如果收购成功，将是三年前进行融资规模破纪录的IPO以来，首次在本土市场之外作出重大收购，此举可能有助于赶上其他国有银行。

尽管收购将损耗中国农业银行手上现金，但将扩大农行境内外的存款基础。目前农行仅有六个境外支行，而中国银行在36个国家拥有支行。

路透周三报导，中国广州市政府旗下的企业--越秀集团正接近签署收购香港上市公司创兴银行(1111.HK)的协议。

周四创兴银行股票暂停交易，等待公布并购声明。

永亨银行的控股股东上个月称，他们已经收到独立第三方的初步出价，但未披露第三方的名字。香港冯氏家族和纽约梅隆银行国际金融公司共同持有该行约45%的股份。(完)

(编译 朱晓军/王翔琼/于春红; 审校 蔡美珍/田建华)

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