受香港示威活动影响 一些金融企业调整员工办公地点

法国总统奥朗德敦促人民在决胜投票中支持马克龙
路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
路透香港9月28日（记者 Elzio Barreto/Michelle Price） - 香港大批示威者封锁道路，并与警方发生冲突。面对这种情况，一些金融公司建议员工周一在家办公或前往其他可选地点办公。
香港警方周日施放催泪瓦斯，试图驱散不满全国人大常委会关于行政长官普选办法决定的示威人群。
据路透看到的德勤电子邮件，该公司提醒员工“小心谨慎，避开大规模集会”，并建议部门经理考虑采取在家办公、在客户办公室办公或在其他可选地点办公等措施。
安永、中信证券国际等公司也建议员工远程办公。
“为了确保业务连续性，我们在中信大厦上班的同事将改为在港岛东中心办公室或在家办公，防备万一交通中断的情况。”安永在声明中称。
星展银行(DBSM.SI)一位发言人称，由于金钟一带情况不稳，该行金钟分行将暂停服务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
智利当局最初下令疏散Valparaiso附近沿岸地区的民众以防海啸发生，但很快取消了命令。Valparaiso位于圣地亚哥以西大约97公里。
路透首尔4月24日 - 韩国软件大亨出身的总统候选人安哲秀在接受路透书面采访时表示，如果他能在5月9日当选总统，他将会努力重启旨在实现朝鲜半岛无核化的六方会谈。