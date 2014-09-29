香港一些金融企业调整员工办公地点，受示威活动影响

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港9月28日（记者 Elzio Barreto/Michelle Price） - 香港大批示威者封锁道路，并与警方发生冲突。面对这种情况，一些金融公司建议员工周一在家办公或前往其他可选地点办公。

香港警方周日施放催泪瓦斯，试图驱散不满全国人大常委会关于行政长官普选办法决定的示威人群。

据路透看到的德勤电子邮件，该公司提醒员工“小心谨慎，避开大规模集会”，并建议部门经理考虑采取在家办公、在客户办公室办公或在其他可选地点办公等措施。

安永、中信证券国际等公司也建议员工远程办公。

“为了确保业务连续性，我们在中信大厦上班的同事将改为在港岛东中心办公室或在家办公，防备万一交通中断的情况。”安永在声明中称。

星展银行 一位发言人称，由于金钟一带情况不稳，该行金钟分行将暂停服务。（完）