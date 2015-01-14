英国官员称习近平将于今年晚些时候访问英国

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透伦敦1月13日（记者 Andrew Osborn） - 英国外交国务大臣斯瓦尔（Hugo Swire）周二称，中国国家主席习近平今年晚些时候将对英国进行国事访问。
对英国的国事访问通常包括与英国女王会面、访问英国议会以及与英国首相会晤。这或许表明中英经贸关系在回暖。
斯瓦尔在议会披露了习近平将访问英国的消息。在此之前，斯瓦尔因未就中方拒绝英国议员访问香港一事选择召见中国驻英国大使，遭到议员们的批评。
斯瓦尔称，他同中国驻英国大使就中方拒绝英国议员访问香港、2015年中英关系的方方面面进行了交流，当中包括威廉王子访华计划以及“习近平今年对英国进行国事访问”等事宜。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。