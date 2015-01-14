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时事要闻 | 2015年 1月 14日 星期三 09:46 BJT

英国官员称习近平将于今年晚些时候访问英国

路透伦敦1月13日（记者 Andrew Osborn） - 英国外交国务大臣斯瓦尔（Hugo Swire）周二称，中国国家主席习近平今年晚些时候将对英国进行国事访问。

对英国的国事访问通常包括与英国女王会面、访问英国议会以及与英国首相会晤。这或许表明中英经贸关系在回暖。

斯瓦尔在议会披露了习近平将访问英国的消息。在此之前，斯瓦尔因未就中方拒绝英国议员访问香港一事选择召见中国驻英国大使，遭到议员们的批评。

斯瓦尔称，他同中国驻英国大使就中方拒绝英国议员访问香港、2015年中英关系的方方面面进行了交流，当中包括威廉王子访华计划以及“习近平今年对英国进行国事访问”等事宜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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