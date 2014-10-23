英国称可能考虑向香港禁售催泪瓦斯

路透伦敦10月22日 - 英国周三表示，该国可能考虑是否需要阻止英国企业向香港出口催泪瓦斯。香港警方此前曾向亲民主的示威者使用催泪瓦斯。

英国表示正在对此事进行评估。与此同时，大约200名示威者游行到香港特首梁振英的官邸，以努力争取更大的民主。

香港警方在9月28日向示威者使用催泪瓦斯，这在许多香港民众中激起愤怒，当时令示威者获更多支持。

“是的，我们先前允许向香港出口催泪瓦斯，”英国外交国务大臣雨果·斯瓦尔（Hugo Swire）周三在议会就香港问题进行辩论时称。

“但讨论这些事项时，我们肯定会将香港近期的动荡考虑进去，”他说道。斯瓦尔还称，政府可能会对近期事件是否意味着应当撤销这方面的出口许可进行评估。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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