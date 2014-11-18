英国称决定不对香港禁售催泪瓦斯

路透伦敦11月17日 - 英国周一表示，已决定不对香港禁售催泪瓦斯。香港警方9月曾对民主示威者使用催泪瓦斯，此后英国对其出口政策进行评估。

英国外交国务大臣斯瓦尔（Hugo Swire）在提交议会的书面报告中称，目前相关的唯一许可不违反规定，不会撤销。斯瓦尔10月时曾表示，鉴于香港冲突局势，英国可能对相关出口许可进行评估。

“政府评估了对香港特别行政区的催泪瓦斯出口许可……认为其不违反标准，因此不会予以撤销。”斯瓦尔称。他说的标准是指控制武器出口的相关规定。

斯瓦尔称，有照片据称显示香港警察投掷的一些催泪瓦斯罐是英国一家企业生产的，但英国政府未能对这些照片予以证实。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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