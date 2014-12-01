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时事要闻 | 2014年 12月 1日 星期一 13:16 BJT

（修正）中国阻挠英国议员访问香港--英国议员

（修正标题以明确消息来源）

路透伦敦11月30日 - 英国下议院外交事务委员会主席奥塔威（Richard Ottaway）周日称，英国议员将不会被允许进入香港，以调查英国同香港的关系以及香港的民主进程。

“中国大使馆通知我称，如果我们试图前往香港，那将会被拒绝入境，”奥塔威在声明中称。

“我们是来自民主国家、由议会当选议员组成的委员会，我们希望审查英国在香港的外交工作。中国政府以公开对抗的方式行事，拒绝我们赴港完成我们的工作。”

英国下议院外交事务委员会正在对英国同香港的关系以及《中英联合声明》的实施情况进行调查。

记者无法立即联系到中国驻英国大使馆方面置评。

奥塔威呼吁议会召开紧急会议商讨此事。

中国方面今年早些时候呼吁英国议会停止相关调查，称不会允许外部力量干涉中国内政。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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