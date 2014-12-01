（修正）中国阻挠英国议员访问香港--英国议员

一架飞机在葡萄牙里斯本一超市附近坠毁 机上四人丧生
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
（修正标题以明确消息来源）
路透伦敦11月30日 - 英国下议院外交事务委员会主席奥塔威（Richard Ottaway）周日称，英国议员将不会被允许进入香港，以调查英国同香港的关系以及香港的民主进程。
“中国大使馆通知我称，如果我们试图前往香港，那将会被拒绝入境，”奥塔威在声明中称。
“我们是来自民主国家、由议会当选议员组成的委员会，我们希望审查英国在香港的外交工作。中国政府以公开对抗的方式行事，拒绝我们赴港完成我们的工作。”
英国下议院外交事务委员会正在对英国同香港的关系以及《中英联合声明》的实施情况进行调查。
记者无法立即联系到中国驻英国大使馆方面置评。
奥塔威呼吁议会召开紧急会议商讨此事。
中国方面今年早些时候呼吁英国议会停止相关调查，称不会允许外部力量干涉中国内政。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。