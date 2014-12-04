中国外交部称英国对香港不存在道义责任

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京12月3日 - 中国外交部周三称，英国对回归中国后的香港不存在所谓“道义责任”。目前，中英两国就中国拒绝英议员访港发生争议。
英国议会周二就此举行了三小时的紧急辩论，议员警告称这将损害中英关系。
英国下议院外交事务委员会主席周日称，中国大使馆通知他，如果他们试图前往香港，将会被拒绝入境。这令争议升级。
香港“占中”运动已经持续逾两个月，示威者要求获得更大的民主权利。
在周三的中国外交部例行记者会上，有记者问“英国议会下院2日就中国拒绝英议会下院外委会调查团入港举行辩论。英方有人认为，作为《中英联合声明》缔约方，英国对香港仍负有责任。中方对此有何评论？”
中国外交部发言人华春莹表示，香港已于1997年回归中国，是中国的特别行政区。1984年的《中英联合声明》就中方恢复对香港行使主权和过渡期有关安排，对中英双方的权利义务作了清晰划分。英方对回归后的香港无主权，无治权，无监督权，不存在所谓“道义责任”。
她还指出，英方有些人企图用所谓“道义责任”混淆视听，干涉中国内政，是不可接受的，也不可能得逞。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
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