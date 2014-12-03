英国批评中国拒绝英议员访港，中方予以回应

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月2日 - 英国首相卡梅伦办公室发言人周一抱怨称，中国拒绝英国议会下院外委会调查团入港是错误的，中国外交部周二围绕此事作出回应。

英国议会周二就此举行了三小时的紧急辩论，议员警告称这将损害中英关系。

英国议会下院外委会主席奥塔威（Richard Ottaway）周日称，中国使馆官员告诉他，若他率领代表团前往香港，将被拒绝入境。英方称代表团旨在调查香港民主进程。

中国外交部发言人华春莹表示，中国中央政府负责与香港有关的外交事务，允许谁入境，不允许谁入境，是中国的主权。

她并表示：“中方反对任何外国政府、机构或者个人以任何方式干预香港事务的立场是坚决的。”

“如果英方的某些人还想继续纠缠下去，这不仅是无理的，也是无用的，到头来只会搬起石头砸自己的脚。”（完）