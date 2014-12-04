中国外交部称英国对香港不存在道义责任

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月3日 - 中国外交部周三称，英国对回归中国后的香港不存在所谓“道义责任”。目前，中英两国就中国拒绝英议员访港发生争议。
英国议会周二就此举行了三小时的紧急辩论，议员警告称这将损害中英关系。
英国下议院外交事务委员会主席周日称，中国大使馆通知他，如果他们试图前往香港，将会被拒绝入境。这令争议升级。
香港“占中”运动已经持续逾两个月，示威者要求获得更大的民主权利。
在周三的中国外交部例行记者会上，有记者问“英国议会下院2日就中国拒绝英议会下院外委会调查团入港举行辩论。英方有人认为，作为《中英联合声明》缔约方，英国对香港仍负有责任。中方对此有何评论？”
中国外交部发言人华春莹表示，香港已于1997年回归中国，是中国的特别行政区。1984年的《中英联合声明》就中方恢复对香港行使主权和过渡期有关安排，对中英双方的权利义务作了清晰划分。英方对回归后的香港无主权，无治权，无监督权，不存在所谓“道义责任”。
她指出，英方有些人企图用所谓“道义责任”混淆视听，干涉中国内政，是不可接受的，也不可能得逞。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
================== 今日重要政经消息================= 4月26日（周三） 安徽海螺水泥股份公布首季业绩。 金隅股份公布首季业绩。 福耀玻璃公布首季业绩。 维达国际公布首季业绩。 白云山公布首季业绩。 北京北辰实业股份公布首季业绩。 广深铁路股份公布首季业绩。 华泰证券公布首季业绩。 民生银行公布首季业绩。 山东墨龙公布首季业绩。 TCL多媒体公布首季业绩。 中联重科公布首季业绩。 10:00 361度股东周年大会。 14:00 福耀玻璃股东周年大会。 14:30 点商标政策委员会成立发布会。 14:00 麦格理中国经济前景及行业分析记者会。 15:00 上投摩根第二季投资策略媒体简布会。 15:30 有线宽频股东周年大会。 16:00 睿见教育中期业绩记者会。
--北京银行公告称，去年实现净利润179亿元人民币，同比增长6.16%，今年一季度单季实现净利润55亿元，同比增长3.53%。同时，拟定增股份募资不超过239.8亿元。