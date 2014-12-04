中国外交部称英国对香港不存在道义责任

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月3日 - 中国外交部周三称，英国对回归中国后的香港不存在所谓“道义责任”。目前，中英两国就中国拒绝英议员访港发生争议。

英国议会周二就此举行了三小时的紧急辩论，议员警告称这将损害中英关系。

英国下议院外交事务委员会主席周日称，中国大使馆通知他，如果他们试图前往香港，将会被拒绝入境。这令争议升级。

香港“占中”运动已经持续逾两个月，示威者要求获得更大的民主权利。

在周三的中国外交部例行记者会上，有记者问“英国议会下院2日就中国拒绝英议会下院外委会调查团入港举行辩论。英方有人认为，作为《中英联合声明》缔约方，英国对香港仍负有责任。中方对此有何评论？”

中国外交部发言人华春莹表示，香港已于1997年回归中国，是中国的特别行政区。1984年的《中英联合声明》就中方恢复对香港行使主权和过渡期有关安排，对中英双方的权利义务作了清晰划分。英方对回归后的香港无主权，无治权，无监督权，不存在所谓“道义责任”。

她指出，英方有些人企图用所谓“道义责任”混淆视听，干涉中国内政，是不可接受的，也不可能得逞。（完）