香港“占中”示威已升级为国家安全问题--港议员

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港10月30日（记者 Clare Baldwin） - 香港特区人大代表田北辰周四称，香港“占中”示威活动已升级为威胁中国对香港主权的国家安全问题。
身为商人和立法会议员的田北辰称，支持香港特首梁振英对香港未来的稳定至关重要，眼下已无保持中立的空间。
香港“占中”示威者封堵主要交通路段已一个月，他们要求2017年特首选举实现完全普选。中国全国人大通过的决定，则要求2017年香港特首候选人须获得提名委员会过半支持。
“由于中国政府宣布‘占中’背后有境外势力和政治影响，因此这已经升级为国家安全问题，”田北辰说。他指的是其中的一个示威团体。
“他们不是为民主而战，而是为独立。我们现在应对的是个主权问题……占中（示威者）要求完全民主，而这只有独立国家才能做到。”
田北辰的哥哥田北俊周三被全国政协常委表决通过撤销其政协委员的资格，田北俊表示尊重及接受有关决定，并决定辞去自由党党魁职务。（完）
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。