香港“占中”示威已升级为国家安全问题--港议员

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港10月30日（记者 Clare Baldwin） - 香港特区人大代表田北辰周四称，香港“占中”示威活动已升级为威胁中国对香港主权的国家安全问题。

身为商人和立法会议员的田北辰称，支持香港特首梁振英对香港未来的稳定至关重要，眼下已无保持中立的空间。

香港“占中”示威者封堵主要交通路段已一个月，他们要求2017年特首选举实现完全普选。中国全国人大通过的决定，则要求2017年香港特首候选人须获得提名委员会过半支持。

“由于中国政府宣布‘占中’背后有境外势力和政治影响，因此这已经升级为国家安全问题，”田北辰说。他指的是其中的一个示威团体。

“他们不是为民主而战，而是为独立。我们现在应对的是个主权问题……占中（示威者）要求完全民主，而这只有独立国家才能做到。”