中国外交部回应为德国《时代》周报工作的中国人被逮捕一事

路透北京10月13日 - 中国周一表示，帮助德国《时代》周报报导香港抗议活动的中国女性张淼未按中方有关规定获得德国媒体驻京机构中方雇员身份，且涉嫌从事寻衅滋事活动。

德国近日对张淼于上周被逮捕一事表示关切，称德国政府对此感到担心。

最近几周，成千上万的香港示威者占领中环地区，要求中国政府兑现2017年香港实行普选的承诺。中国称“占中”行动为非法。

中国外交部发言人洪磊表示，张淼涉嫌从事寻衅滋事活动。

洪磊在例行新闻发布会上表示：“该人员未按中方有关规定获得德国媒体驻京机构中方雇员身份。”

“中方有关部门正依法依规对其予以处理。你提到的这个人是中国公民，应该承担中国公民应尽的义务，配合中国公安机关有关调查。”

德国《时代》周报上周四报导称，张淼于10月2日被拘留，并被指控煽动民众不满。

德国外交部发言人Martin Schaefer上周表示，德国驻华使馆正就此事与中国当局接触，希望澄清指控，并确保张淼能继续其工作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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