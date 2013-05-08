中国4月黄金进口量或保持增长

资料图片：在北京一家大型金店，一名保安站在金条展示柜边上。 REUTERS/David Gray

路透新加坡/北京5月7日（记者 Lewa Pardomuan/Fayen Wong） - 投资者面对经济不确定性寻求避险，而金价又在上月下跌并碰触两年低点，或带动中国黄金进口量在3月连增两个月后进一步增长。

中国黄金协会秘书长张炳南称，黄金现货需求在过去几周猛增，消费者和工业用户将金价下跌视为买入机会。

他指出，由于投资选择有限，黄金的投资需求在年内剩余时间应当继续保持旺盛势头，并补充说4月黄金销售量和加工量双双上升。

受国际金价下跌影响，中国4月黄金进口量可能进一步增长。国际金价下跌在亚洲引发购金热潮，新加坡和香港市场的金条及金币因此缺货。

印度和中国的黄金需求是影响国际金价的主要因素之一。世界黄金协会称，中印黄金需求占全球黄金需求总量的三分之一以上。2012年，中国生产黄金403吨，但是消费量却高达832.2吨。

金价现货价格在4月16日一度跌至每盎司1,321美元左右，为两年多来的低点。

“4月进口将高于3月，”香港利昌金铺的Lee Cheong表示。“全球都在买黄金，中国也不例外。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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