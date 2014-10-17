香港警方清除旺角路障 几乎未遇阻力

路透香港10月17日 - 香港警方周五黎明时分采取突袭行动，清除亲民主示威者在旺角地区设置的路障和其他障碍物，他们进入时许多示威者仍在睡眠中。

这是香港警方最新一次的清除路障行动。香港“占中”示威活动已经持续近三周，造成香港部分地区陷入瘫痪。

与近几日的情况不同，警方这次几乎没有遇到什么阻力。近日警方在其他示威场所清理路障时，曾发生暴力冲突。

香港特区行政长官梁振英周四寻求化解与示威者的紧张关系，表示希望最快于下周与香港专上学生联会（学联）代表会面。

“太让人生气了。政府说会与学生谈这些问题，可他们却来清理我们的营地，这么做行不通，”21岁的护肤品销售员Cony Cheung说。

大批警车封锁了进入旺角示威场所的入口，以阻止其他示威者进入。

据一位协助领导清除路障行动的警方官员称，没有人被拘。他还称，参与这次行动的警员大约有800人。

一些示威者在整理装备，打算前往金钟区的主要抗议地点。当局在将金属路障和抗议者留下的其他东西装入小型卡车里。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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