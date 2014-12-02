港府向占中示威者发出警告 学生领袖称将绝食抗议

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透香港12月1日（记者 Clare Baldwin/James Pomfret） - 数以千计香港占中示威者与警方在政府总部外面爆发冲突后，迫使港府总部周一暂时关闭。
特首梁振英称，警方已经表现出极大忍让，但是也将“果断地采取行动”执法。这暗示耐心可能已经用尽。
在政府总部附近的金钟抗议中心区域，学民思潮召集人黄之锋表示自己和另外两人，其中包括一名中学生，将开始绝食抗议，给北京当局施压争取香港实现普选。他表示，除此之外已经无路可寻。
之前，示威现场发生混乱。抗议者包围金钟海富中心，与警方对峙。政府总部、立法会及多家商店上午都被迫关门。
占中示威升级，警方在最新一波冲突中，以警棍及胡椒喷雾驱散抗议者。
梁振英向记者表示，不要以为警方的忍让等如软弱，并奉劝有意重返占领现场的学生不要那么做。
当被问及警方周一是否会进行清场时，他没有作出回应。
香港学联秘书长周永康称，示威者原本打算让政府总部瘫痪。
他表示，虽然占领了一些地方，但立刻被警方清除，所以该计划总体上来说失败了。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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