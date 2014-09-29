《焦点》香港发生大规模示威活动，示威者与警方冲突

路透香港9月29日（记者 James Pomfret/Yimou Lee） - 香港发生自1997年回归以来最严重示威活动，防暴警察自周日晚间至周一凌晨多次施放催泪瓦斯，试图驱散示威人群。

混乱局面仍持续，一些示威者设立路障阻挡警方，示威者无视警方发出的撤离要求，许多通往中环的道路仍处于封闭状态。

警方稍早使用警棍，试图驱散封锁政府机构办公区要道的示威人群，示威者对官方发布的“非法集会”警告不予理会。

警方施放催泪瓦斯激怒了示威者，双方发生冲突。

“如果今天我不站出来，那我以后会恨自己，”55岁的出租车司机Edward Yeung说，“即使我会背上犯罪记录，那也是光荣的。”

催泪瓦斯烟雾弥漫，凸显中央政府面临香港民众在特首普选问题上的激烈抗争。

此前1989年天安门事件在香港产生冲击，让人们看到了中央政府在执政方面的强硬立场。

许多抗议者仍聚集在香港政府大楼周边，无视学生领袖和泛民运动领袖因担心警方使用橡皮子弹而建议抗议者撤退的通知。

澳大利亚和意大利已发布了针对香港的旅行警告，敦促其公民避开抗议地点。在香港的一些金融公司建议员工周一在家办公或前往其他可选地点办公。

美国国务院周日发表声明称，美国支持香港牢固的传统和基本自由，譬如和平集会与言论自由。

**胡椒喷雾与催泪瓦斯**

当地媒体报道称，抗议活动向铜锣湾和旺角一带扩散，对当局控制形势构成更大挑战。抗议者阻塞交通，并要求香港特首梁振英下台。

警察严阵以待，稍早动用了胡椒喷雾和催泪瓦斯。抗议人群退后数百米，雨伞四处散落，他们痛斥警察为“懦夫”。

中国政府于1997年7月1日对香港恢复行使主权，实行“一国两制”、“港人治港”和高度自治的基本政策。普选为终极目标。

全国人大常委会上月宣布关于香港行政长官普选办法的决定，规定提名委员会按民主程序提名产生二至三名行政长官候选人，每名候选人均须获得提名委员会全体委员半数以上的支持。这引发一些香港民众的不满，认为这不是真正意义上的普选，抗议人士发出“占中”威胁。

中央政府担心香港的民主诉求运动向中国内地蔓延。

台湾媒体报道称，台湾学运团体进入香港驻台经贸文化办事处大厅守夜，以示对香港民主抗议的支持。这无疑会令北京当局感到不安。

香港特首梁振英早些时候表示，特区政府坚决反对“占中”组织者和参与者以违法的方式占领公共地方，警方会继续依法处理。

**“永不放弃”**

这是香港警方自2005年以来首次使用催泪瓦斯。2005年时动用催泪瓦斯，是为了驱散韩国农民在香港举行的反WTO游行示威。

20多岁的抗议者Peter Poon称，“我们将抗争到底……我们永不放弃。”但他也表示，他夜间可能不得不临时撤退。

警方否认有关警方使用了橡皮子弹的传言。

中国国务院港澳事务办公室发言人称，中央政府坚决反对在香港发生的各种破坏法治、破坏社会安宁的违法行为，充分相信并坚定支持特区政府依法处置，维护香港社会稳定，保护香港市民人身和财产安全。

像香港这样的情况在中国内地是绝不容许发生的。新浪微博周日屏蔽了“占中”一词，而该词在当天早些时候未被禁用。

据香港电台报道，“占中”活动组织者之一戴耀廷（Benny Tai）含泪称，他对民众为真正普选而抗争的决心感到骄傲，但事态走向失控。戴耀廷称，他认为自己会因组织发动“占中”活动而面临重罚。

示威者穿着塑料雨衣，戴着面罩和护目镜，准备应对警方新一轮驱散行动。

**“我们将以爱与和平获胜”**

香港出版大亨、泛民运动支持者黎智英也加入抗议活动。

黎智英称，越多港人参与进来，警察就越难清场，即便被打，也不能反击，要用爱与和平赢得抗争。

立法会议员李卓人称包括三名立法会议员在内的活动人士被警方扣押，其中包括泛民领导人何俊仁与刘慧卿。

抗议组织者称，周五有学生被捕，这激励最多达8万民众群集金钟一带。目前尚无对集会人数的独立估测。

周五晚学生示威者冲破警戒线，翻越围栏进入政府总部广场，一周以来的抗议活动升级为暴力事件。

警方动用胡椒喷雾驱散人群。香港学生联合会已宣布无限期延长罢课，并要求梁振英下台。

警方迄今已逮捕78人，包括学生组织“学民思潮”(Scholarism)17岁的领袖黄之锋。

黄之锋周日晚获释。他告诉记者，计划休息后重返抗议地点。另外两位香港学生领袖周永康及岑敖晖也已获释。

香港金融管理局周一表示，因应港岛中区及其他地区出现的公共秩序情况，该局联同受影响的银行已启动应变预案，而今天银行同业市场会正常运作，货币发行局机制亦会如常运作，保持港元汇率稳定。金管局会按现有机制，在有需要时向银行体系提供流动资金支持。

金管局指出，截至今天早上10时30分，根据银行向金管局的汇报，共有20间银行的36个营业网点需暂时关闭。

香港股市 周一盘中下挫逾2%至三个月低点，其他亚洲股市也受到牵连，未能跟随上周五的美股涨势。港元兑美元 下跌0.1%至7.761港元，创3月来最低，因示威活动影响到一些银行的运营。