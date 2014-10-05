《综述》香港示威人士解除对港府的包围，誓言继续占领中环

在周五旺角发生冲突之后，学生团体取消了与政府进行对话的计划。他们指责政府与黑道串通，策划了这场冲突。

周永康保留了再进行对话的可能性，条件是示威地点的警务监管改善。

昨晚旺角持续有零星的冲突，警察动用了胡椒喷雾和警棍。

“我们要在这里待多久？直到我们赢得这场斗争，”在旺角19岁的学生Jericho Li告诉路透。“我认为我们不会撤离。这里所有的人都已经(为结果)做好准备。”

过去一周示威人数时增时减，情绪在混乱与平静间拉锯，并带有种近乎嘉年华会的氛围，有示威者弹起吉他、敲起了鼓，另一些人在跳舞。在金钟，周六晚间有上万人示威，到周日凌晨已经减少到数百人，许多人回家休息准备晚上再来。

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**民众支持减弱**

抗议活动使香港多个地区陷入停滞，而往常这时本应是繁忙的假日购物旺季。许多市民现在希望抗议活动结束，或转移到其他地区，以便上班族、企业和学校能够恢复正常。

“我倒想支持学生，因为他们的主张和动机都是好的，但我现在认为有些人脱离了正确方向，”36岁的公司培训人员Grant Yip表示。

“三四天前，政府撤离防暴警察时我们就应该撤出，那样我们可能得到更多的公众支持。政府在离间民众，”他说。

中国官方的《人民日报》周日在评论员文章中称，对于民主的进程存在误解。

“这些不是民主与非民主之争，而不过是对民主实现形式与落实方式理解的不同。说到底，中央才是香港民主最有力的支持者。”《人民日报》称。(完)