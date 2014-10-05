《综述》香港示威者开始撤离街道，担心政府清场

香港学联会副秘书长岑敖晖(Lester Shum)说，“双方对对话的预期明显有差异。如果政府清场或动用暴力，就不可能进行对话。”

示威活动扰乱了香港的商业，香港股市市值蒸发了近500亿美元。

香港财政司司长曾俊华周日在他的博客上表示，目前正值香港的关键时刻，他最担心的是“金融基础及核心价值难免会被动摇”。

澳新银行分析师预计，政治僵局最终会损及香港的企业和消费者信心。许多国际投资人借道香港投资中国。

他们在研究报告中写道，“占中的影响不光局限于旅游业收入。中国经济放缓已经影响到香港的增长动力。若示威继续，香港第四季前景将更加暗淡。”

兰桂坊创始人、香港选举委员会委员盛智文(Allan Zeman)称，示威者已经表达了他们的观点，但“到了某个时点你们需要保持道路畅通。你们正在扼杀经济。”(完)