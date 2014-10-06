《综述》香港示威热度降温，毅力面临考验

**难以撤退**

示威领袖曾誓言将继续“占中”示威，直到他们的诉求得以实现。

香港学联会秘书长周永康表示，“除非取得了明显的进展，现在不可能撤退。只有当政府做出某些承诺时才能结束，否则难以说服人们撤退。”

“这里的压力将传递至北京，因为中国仍要统治香港，他们必须保持香港的稳定。香港政府如何回应市民将影响稳定。如果他们的处理得很糟，将影响到中国大陆。”

过去一周的示威活动时增时减，晚上离开的人们稍后又会回来。香港警方上周日起没有进行干预，当时他们对示威者动用了胡椒喷雾和警棍，引发其与公众关系紧张，并促使更多人加入到这场示威活动中。

坐在主要示威地点的Chow Ching-lam表示，“我希望学生能坚持下去。如果我们现在撤离，我们将失去谈判的力量。”

在香港政府发出清场的警告后，其他的示威者因担心警察镇压，也已经从香港特首梁振英办公室的外面后撤。