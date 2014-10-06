《综述》香港示威热度降温，毅力面临考验

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
**难以撤退**
示威领袖曾誓言将继续“占中”示威，直到他们的诉求得以实现。
香港学联会秘书长周永康表示，“除非取得了明显的进展，现在不可能撤退。只有当政府做出某些承诺时才能结束，否则难以说服人们撤退。”
“这里的压力将传递至北京，因为中国仍要统治香港，他们必须保持香港的稳定。香港政府如何回应市民将影响稳定。如果他们的处理得很糟，将影响到中国大陆。”
过去一周的示威活动时增时减，晚上离开的人们稍后又会回来。香港警方上周日起没有进行干预，当时他们对示威者动用了胡椒喷雾和警棍，引发其与公众关系紧张，并促使更多人加入到这场示威活动中。
坐在主要示威地点的Chow Ching-lam表示，“我希望学生能坚持下去。如果我们现在撤离，我们将失去谈判的力量。”
在香港政府发出清场的警告后，其他的示威者因担心警察镇压，也已经从香港特首梁振英办公室的外面后撤。
一些上周关闭部分网点的银行周一重新营业。
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2