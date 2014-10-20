更新版 1-香港社会：“占中”危机加剧，港府拟周二与学联对话

(本文由路透中文网编译提供，新增周一凌晨状况及香港特首讲话等内容)

路透香港10月20日（记者 James Pomfret/Farah Master） - 香港“占中”示威活动进入第四周，对峙气氛日渐浓重。香港特区政府在结束这场危机方面选择有限，示威者越来越愿意对抗警方。

示威者与警方周五夜里在旺角发生冲突，在持续两晚的冲突中据报有数十人受伤，当中包括22名警察。警方称，有四人在周日凌晨被逮捕。

周一凌晨，旺角地区大致平静，但街上仍有一些示威者。

缓解这场政治危机的希望将有赖于香港特区政府计划周二与学联进行的对话。届时对话将进行直播。

鉴于双方对香港在2017年如何选举下任特首一事上的立场截然相反，外界对对话将找到任何解决方案不抱太大希望。

“除非周二的对话……取得一些突破，否则我担心我们会看到对峙恶化，而且还会出现暴力事件，”香港教育学院教授Sonny Lo说。

“我们恐进入一个问题更多的新阶段。我希望政府制定一些折衷方案，因为形势可能会变得非常艰难。”

香港特首梁振英周日称问题解决需要时间，望能和平并圆满解决。

周日凌晨，大约1,000名示威者在旺角发起新的攻击，他们带着头盔和护目镜，蜂拥向前去抢夺阻挡他们的金属路障。

数十名警察向举着雨伞进行自卫的示威者挥动警棍。在叫骂声中，出现暴力冲突，警方然后举着防暴盾牌涌向前，迫使示威者退后。