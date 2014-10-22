香港社会：示威者与政府对话无果，计划游行到特首官邸

**学生“非常失望”**

示威何时结束仍是未知。香港高等法院本周下令禁止示威者封锁道路，不过警察似乎不愿或无法直行禁令。

政府看来左右为难，一方面无法妥协，而镇压可能只会激怒示威者。分析师称，政府在等待时机。

周二就民主问题进行公开辩论是史无前例的，反应出政府改变做法，对示威活动予以回应，不再保持回避。这场示威持续时间超过了大部分人的预期。

官员表示，有可能讨论特首候选人提名委员会的组成方式，将向中央提交民情报告，告知香港情势及示威者诉求。