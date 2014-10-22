香港社会：示威者与政府对话无果，计划游行到特首官邸

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
**学生“非常失望”**
示威何时结束仍是未知。香港高等法院本周下令禁止示威者封锁道路，不过警察似乎不愿或无法直行禁令。
政府看来左右为难，一方面无法妥协，而镇压可能只会激怒示威者。分析师称，政府在等待时机。
周二就民主问题进行公开辩论是史无前例的，反应出政府改变做法，对示威活动予以回应，不再保持回避。这场示威持续时间超过了大部分人的预期。
官员表示，有可能讨论特首候选人提名委员会的组成方式，将向中央提交民情报告，告知香港情势及示威者诉求。
对话之后，失望的学生表示，尚未决定是否进行更多会谈。(完) (编译 李春喜/王丽鑫；审校 张明钧)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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