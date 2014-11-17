香港社会：居民对示威活动支持下降，但也不满意政府的反应--调查

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透香港11月17日 - 香港中文大学一项调查显示，逾三分之二的香港人认为，占据香港主要地区七周的支持民主示威活动应当停止。
调查显示，67.4%受访者称示威者应当从街道撤走。公众对示威活动的支持也在下降，43.5%的受访者表示反对，33.9%支持。
调查结果公布前，周六报纸公布了主要抗议地点金钟的清场通知，表示警方可能在某天清空路障，与法庭发出的临时禁令一致。
沪港通周一开通，香港证交所周边没有出现反对示威。
该调查显示占据街道示威活动支持下降，但也显示对香港政府处理危机的不满。
40%的受访者认为政府没有做出适当反应，48.5%受访者称，政府需要作出妥协。
该调查在11月5日-11日访问了1,030名讲粤语的居民。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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