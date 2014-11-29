香港示威者欲夺回旺角阵地 与警方发生冲突

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港11月29日 - 数千名香港民主活动人士周六凌晨在旺角与警察发生冲突，示威者试图夺回这处面积最大、对抗最激烈的示威场所。
双方对峙了数小时后爆发混战，数百名防暴警察使用警棍、盾牌、胡椒喷雾驱散示威者，并将一些示威者制服在地。
警方的驱散行动引发了更多的抗议，数百人呼喊着“真普选”口号，游行长达三个小时，更增添了警方的压力。
大批示威者以游击战方式占据街道至深夜，并向警察投掷鸡蛋、瓶装水和木板。警察鸣响警笛，挥动警棍驱赶示威者，有些警察受伤流血。
香港的示威活动已经平静了三个晚上，警方之前在周三出其不意地快速收复了旺角主要抗议场所，并逮捕了逾百人，其中包括学生领袖黄之锋和岑敖晖。
大赦国际周五警告称，香港警方过度使用武力。之前， 黄之锋和岑敖晖都表示他们在被拘捕时遭受殴打。几名记者也遭到殴打，香港记者协会准备进行正式申诉，并计划在周六进行抗议。
一名穿着黑色夹克和拖鞋的年轻示威者称，“有必要真对我们动手打人吗，我们不是要制造暴力活动，但是他们打我们的时候，我们还手了。”
支持民主运动的律师Leung Yiu-chung目睹了这场冲突，他批评一些警察在执法时缺少克制。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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