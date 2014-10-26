香港社会：反占中示威者集结街头，数名记者遭袭击

台湾已公布经济指标--2017/4/17
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透香港10月26日 - 周六晚间，支持香港政府的抗议者举行集会，反对持续四周的“占中”运动，三名记者遭到反占中示威者粗暴对待。
占中运动由学生领导，要求实现全面民主，持续的抗议活动使香港受到很大影响。
但“占中”的延续，导致与警察发生冲突，也受到对其不满的组织和社会阶层的攻击。这些群体谴责抗议活动中断交通和影响了生意，其中包括出租车和卡车司机等蓝领工人。
在紧张气氛的发酵下，逾1,000名“反占中”人士聚集在天星码头附近，斥责占中抗议者。
在晚上集会中，许多人喊着“还我香港”、“立即清路”等口号。
尽管这次两个群体之间没有发生直接冲突，但佩戴蓝丝带的反占中抗议者把愤怒发泄到在场的记者身上。
香港无线电视台(TVB)的一名摄像师和记者遭到包围拉扯，在大喊和谩骂中，扯掉了记者的领带和摄像师的眼镜。
最终警察出面，陪同他们脱离重围。
香港电台的女记者王咏妍被推倒在地，腿部和身体被反占中人士踢伤。她被送往医院。
香港电台和其节目制作人员工会谴责了这次攻击行为，一名发言人称，电台将采取法律行动。
警方称，有些反占中示威者的袭击行为有黑社会的组织和参与。
香港自由党领导人田北俊建议特首梁振英考虑辞职，周末梁振英重申不会辞职。
仍有数千名示威者占据港府所在地金钟附近的一条主要道路上，在铜锣湾和旺角等人口稠密的购物区，亦有部分示威者。(完) (编译 李春喜; 审校 蔡美珍)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透台北4月17日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,018.50亿台币。 --104甲7期2息6.375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)505.7亿台币： 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/2
* 短率持稳低位 * 银行资金偏松急寻去化管道 * 短票利率低位交投比重增加 * RP利率大致持平不变 记者 詹静宜 路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周五持稳低位区间。资金调度人士表示，即将迈入 下旬，银行间资金水位越垫越高，资金满满急寻有效去化管道，让短率交投略见缓跌压力； 下周关注台湾央行在美国公布半年度汇率操纵观察名单后对双率操作的态度。 他们表示，今日有大行再度微降票券商一周拆款利率1个基点，其他银行与票券商承作 一周拆款利率也趋跌至0.32-0.34%，凸显目前资金情势较显宽裕，银行间资金去化压力偏大 。 〞今天都没人来要钱，好可怜，钱都销不出去。〞一位资金拆出方银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，今日的资金需求仍旧疲弱，成交以到期续作为主，经本周 短率向下调整后，料续跌空间将趋缓且有限。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元