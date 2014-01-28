中国内地居民“借道”非洲投资移民香港 当局矛头对准“裸官”

路透香港1月27日(记者 Yimou Lee) -对那些打算将资产和家人转移到境外的中国官员而言，中国政府采取的措施让他们的日子变得不好过了。

“裸官”是指那些将配偶、子女和资产转移到海外，自己留在国内的官员。

官方媒体近期报道称，“裸官”将不予考虑提拔。这是中国国家主席习近平打击贪污腐败措施的一部分。

此外，中纪委表示将着力健全领导干部报告个人有关事项等制度，推行新提任领导干部配偶子女从业、财产、出国（境）等有关事项公开制度的试点。上月底香港《南华早报》报道称，广州市要求全市2014名村干部上缴护照，防止贪腐官员逃往海外。

2003年的“非典”危机令香港经济遭受重创，为了刺激经济，香港政府此后推出了“资本投资者入境计划”，内地俗称为香港投资移民。

由于该计划不对中国内地居民开放，很多官员通过购买非洲国家的身份等手段，来最终实现香港投资移民。

许多内地居民为自己和家人获得冈比亚和几内亚比绍等国的永久居民身份，不过其中的多数人永远也不会去这些国家，而是选择在别处生活。

在亚洲金融中心香港，中介机构公开向富裕的内地居民兜售投资移民计划。根据该计划，投资者须要把不少于1000万港元投资于获许投资资产类别。中介收取费用则约为20万港币(2.58万美元)。

香港投资移民计划很受内地民众欢迎。虽然理论上他们不得参与该计划，但内地民众还是认为可设法通过该计划就近投资，同时又可避开北京方面的严格管制。

投资者认为可藉由该计划最终获取香港居民身份，并享受随之而来的各种好处：税收更低、福利更好、政府对个人资产的审查较宽松。

该计划不面向阿富汗、古巴、朝鲜和中国内地公民。

根据最新的年度《胡润报告》，近三分之二的中国百万富翁已移居海外或计划这么做。当然，其中仅有15%的人准备放弃中国公民身份，多数只是希望拥有海外永久居民身份。

**转移资产到海外**

究竟有多少中国官员及其家人将资产转移到海外，专家们看法存在分歧。有人认为过去5年这一数字超过100万人。一家位于香港的移民中介称，他们去年经手的500名申请者中，有约三分之一是内地官员或人大代表。

香港城市大学法学教授朱国斌表示：“现在内地有很大量的官员，把自己的妻子、孩子以及财产转移到境外，然后自己在内地继续做官。香港的移民计划肯定是他们转钱的其中一个路子。”

“北京没有办法继续容忍这种现象，他们一定感受到了一种危机感。”

在香港，一名女中介手举“投资移民香港”的牌子，并忙着分发传单，告诉申请者他们无需申报资产来源，对于那些想避开资本管制和隐匿资产的人而言，这是一个重要卖点。

官方数据显示，香港投资移民计划的申请者数量在2013年第三季同比增长逾一倍，达到创纪录的3,380人。据路透基于香港入境事务处(ImmigrationDepartment)的数据计算，已有超过1.7万名内地居民通过拥有外国居民身份而参与该计划，占该计划全部投资者的87%。

中介表示，他们所收费用一部分用于为投资者购买冈比亚和几内亚比绍等国家的居民身份。该计划投资者中，宣称是这两国居民的人数达到1.33万人，其中大部分人永远也不会踏上这两个国家的土地。

来自深圳一名45岁的申请者说：“移民香港比移民很多其他国家容易多了。只需6个月就可以拿到香港身份证，满7年后就可以申请香港护照了。”他自称姓刘，2011年与妻子和孩子一起获得了冈比亚的永久居民身份。

冈比亚移民局官员不愿就此事表态。

香港执法部门--保安局称，已知道许多中国内地居民通过购买冈比亚和几内亚比绍的永久居民身份、以获得资格参与投资移民计划的事，并称正审查该计划。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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