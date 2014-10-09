（修正）梁振英被曝收取巨额酬金 民主人士要求对其调查

（修正标题错别字）

路透香港10月9日（记者James Pomfret） - 香港亲民主议员周四要求对特首梁振英进行调查，因梁振英在担任公司职务时曾从一家澳洲工程公司处收取逾640万美元的资金。

此事更加剧了梁振英面临的压力。香港“占中”示威活动已持续数日，示威者要求梁振英下台。现在，反对梁振英的呼声从户外示威人群漫延至香港立法会。

据澳大利亚Fairfax Media报导，澳大利亚工程公司UGL在2012和2013年就其收购戴德梁行(DTZ Holdings Ltd)的交易向梁振英支付了资金。梁振英在出任香港特区行政长官之前任戴德梁行亚太区主席。

特首办公室否认存在任何不正当行为。

香港民主党主席刘慧卿对路透表示：“我们欢迎开展调查，参照《立法会（权力及特权）条例》，我们可以传唤证人（包括梁振英本人）、媒体及其它证据。“

“我们必须谨慎行事。这是一项非常严重的指控，在决定任何弹劾行动之前我们需要更加仔细地调查……虽然我们也不排除（弹劾）。”

特首办公室称，相关资金款项是当时由梁振英辞去戴德梁行职务时产生的，而与他辞职后提供的任何服务无关。

特首办公室周四的一份声明中援引UGL方面的说法称，这是一项“合标准的‘不竞争、不挖角’协议，其唯一目的是保证梁振英(一旦竞选失败)不会加盟其竞争对手，或建立或推广任何与戴德梁行形成竞争的业务，或从戴德梁行挖走任何人，从而UGL可以保证这项收购的商业利益。”（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。