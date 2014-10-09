焦点：香港示威者面临两难抉择

路透香港10月8日(记者 James Pomfret) - 学生群体以自己的精力和热情推动了香港这场民主运动，带动成千上万人走上街头，向北京当局示威。

示威者提出了非暴力反抗的“新时代”，年轻人和政治活动人士更愿意为自己认为正确的事情挺身而出。

过去12天的示威活动证明将这种势头维持下去并不容易，且无论示威者通过扰乱城市生活向港府施压中取得怎样的成功，他们终需面对中央政府。

街头抗议者数量已经明显减少，有时只有几百人，民主活动人士已经将重点转向定于周五与港府主要官员的对话上。

学生和“占中”运动的领袖们表示，他们对于对话能起到安抚示威者的结果深表怀疑，认为对话后仍可能面临对示威的镇压。

示威者的核心要求甚至都不在对话议程上。示威者要求香港享有完全的民主，包括2017年在香港实现普选。

香港议员李卓人(Lee Cheuk-yan)表示：“对话结束后很可能会出现另外一场危机。”

“你不知道各方会采取什么行动，哪些举动又会引发镇压或退让。这都很难说。”

关键还要看中央政府，因其在对香港是否作出让步，以及作出多大让步上享有最终决定权。

随着香港市民开始算计“占中”行动所带来的损失，示威活动已经失去很多人的支持，这就引发了一个问题：抗议运动下一步将如何走？

香港中文大学政治学荣休教授关信基(Kuan Hsin-chi)表示：“现在危机解决方案很重要。”他与抗议领袖的关系比较密切。

“现在不是谈具体的改革政策或方针的时候。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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