计生官员称赴港生二胎将受罚--报纸

路透香港2月7日电---《深圳特区报》引述广东省计生委主任张枫的话称，内地居民若违反内地计划生育计划政策去香港生二胎，查实後一样会受到处罚。

由於越来越多的内地孕妇为规避计划生育政策，或为子女获得香港永久居民身份而赴港产子，香港接收非本地孕妇预约产科服务的公立医院中，10月前的名额已满。

中国内地1979年起实施独生子女政策，尽管近年来已有所松动。

《深圳特区报》称，已有一些家庭因去香港生二胎而被罚。但报导未透露罚款金额。

报导称，香港特区政府把2012年非本地孕妇数字限於约3.5万人，张枫对香港“限额”做法表示赞同。

2010年，在香港出生的88,584名新生儿中，内地产妇占了约三分之一。

香港有人士呼吁修订《基本法》，规定内地人在香港生育的子女不再拥有香港永久性居民身份。（完）

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