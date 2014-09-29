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时事要闻 | 2014年 9月 29日 星期一 13:31 BJT

港府称防暴警察撤离示威现场 呼吁示威者尽早散去

路透香港9月29日 - 香港政府周一称，举行示威的市民恢复平静，防暴警察已经撤离。

香港政府发言人在声明中还呼吁示威者尽早和平散去。

香港周末发生自1997年回归以来最严重示威活动，警方使用胡椒喷雾、催泪瓦斯及警棍，试图驱散示威人群。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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