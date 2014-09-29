港府称防暴警察撤离示威现场 呼吁示威者尽早散去

法国总统奥朗德敦促人民在决胜投票中支持马克龙
路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
路透香港9月29日 - 香港政府周一称，举行示威的市民恢复平静，防暴警察已经撤离。
香港政府发言人在声明中还呼吁示威者尽早和平散去。
香港周末发生自1997年回归以来最严重示威活动，警方使用胡椒喷雾、催泪瓦斯及警棍，试图驱散示威人群。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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智利当局最初下令疏散Valparaiso附近沿岸地区的民众以防海啸发生，但很快取消了命令。Valparaiso位于圣地亚哥以西大约97公里。
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