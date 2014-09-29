港府称防暴警察从示威地点撤离

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港9月29日 - 香港政府周一称，举行示威的市民恢复平静，防暴警察已经撤离。
香港政府发言人在声明中还呼吁示威者尽早和平散去。
香港周末发生自1997年回归以来最严重示威活动，警方使用胡椒喷雾、催泪瓦斯及警棍，试图驱散示威人群。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。