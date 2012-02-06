特写：陆港骂战 “双非”是焦点

路透香港2月3日电(记者 James Pomfret/Sisi Tang)---香港特首曾荫权不久将退休，而一场突如其来的公众口水战成为关注焦点。大陆游客蜂拥而至给香港造成的负担，眼下成为陆港民众争辩的中心话题。

在担任特首的过去七年里，曾荫权将香港的未来更多押注在中国大陆方面，同时也面临推动香港全面民主等棘手问题。

去年，2,800万大陆游客访港，人数之众相当於香港本地人口的四倍左右。很多大陆游客大肆购物，从婴儿配方奶粉、奢侈品到高档公寓无所不及。

跨境婚姻也变得更加普遍，北京政府给予香港无数经济优惠，希望加深对香港的影响力。

与此同时，香港草根阶层对於众多大陆人在医疗、住房等多方面的资源挤占颇有微词。这对曾荫权及港府与内地融合的目标构成挑战。

双方近期“口水战”激烈，部分香港人称大陆人是“蝗虫”，而一名大陆教授称香港人是英国人的“走狗”。

一些人表示，香港过於倚重内地的政策取向，消磨了香港的独特性、国际形象和价值观，需要作出政策调整。内地人反驳道，香港长期轻视内地同胞，不应享受中国政府提供的优待。

除允许大陆游客自由访港外，中国政府还向香港提供了很多优惠政策，包括更密切的经济合作协议、支持香港成为融资中心和人民币离岸结算中心。

香港知名专栏作家陶杰(Chip Tsao)表示，这是港府15年前制定的对大陆政策的结果。他指的是香港首任特首董建华时代。

他指出，越来越多香港人用阴谋论看待此事，将此视为对香港的某种殖民化或再殖民化，认为曾荫权肯定难辞其咎。

**大陆孕妇香港生子**

其中最为争议的问题之一就是内地孕妇赴港产子。此举既为规避中国的计划生育政策，也是为获得在香港居留权。香港《基本法》规定，在香港出生的中国公民为香港永久性居民。

2010年，香港有88,584名新生儿，其中大陆孕妇分娩的婴儿占到了三分之一左右，而2001年这一数字仅为620人。这也催生了许多相关服务机构。

本周，《苹果日报》刊登反对“双非”(孩子在港出生，但父母均非香港永久居民)的广告，谴责大陆孕妇日增，香港医疗机构不堪重负，香港孕妇无床位产子。

这则大幅广告题为：“香港人，忍够了！”

口水战的另一方，越来越多的大陆人对香港的优待地位感到厌倦。

内地一条广泛流传的微博反击称：“如果不是大陆人把你当儿子养，你早就完蛋了！”

“不能再让不懂事的儿子骑在脖子上了！给儿子暂时断水、断电、断粮！”

很多香港人抱怨，内地富人推高香港房价，导致本地人已无法承受。野村的研究数据显示，去年香港出售的住宅中，内地买主占了约三分之一，房价自2009年已经上涨了70%。

而中国爆发毒奶粉事件，导致内地家长大量购买香港罐装奶粉，香港人只能望着空空的货架兴叹。

“如果我担心属於我的服务或权益被抢走......当然会感到怨恨。当积累一定程度後，大家会觉得受够了，要做点什麽，或者说点什麽......眼下差不多就是这种状态。”香港大学的Elaine Chan称。

上月内地游客在香港地铁车厢内吃泡面，遭香港乘客制止後引发骂战，视频被传上YouTube。

上述争议发生後，北京大学教授孔庆东骂香港人是“英帝国主义者的走狗”，这激怒了很多香港人，引发媒体抨击和香港市民抗议。

曾荫权面临压力，外界要求出台更永久性的，也可能引发争议的解决方案：修改《基本法》，规定内地人在香港生育的子女不再拥有香港永久性居民身份。

不过对香港而言，采取任何举措都须避免危及与内地的关系。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌

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