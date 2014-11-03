上海市长称上证所和港交所正进行“沪港通”前期准备

路透上海11月2日（记者 Brenda Goh） - 上海市市长杨雄周日表示，上证所和港交所正在进行“沪港通”的前期准备。

他指出：“前期准备的工作量还是很大的，需要通过很多的测试，出现问题的话对于股票交易可是大事。”

至于“沪港通”何时得以正式启动，杨雄表示是由监管机构决定。他说：“我想大家再耐心一点，总会通的。”

据上海证券报报导，中国证监会官员周四称“沪港通”准备工作已到最后阶段。

香港证监会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）周三称，其所在机构已完成推出沪港通所需的全部监管步骤。（完）

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