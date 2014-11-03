上海市长称上证所和港交所正进行“沪港通”前期准备

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透上海11月2日（记者 Brenda Goh） - 上海市市长杨雄周日表示，上证所和港交所正在进行“沪港通”的前期准备。
他指出：“前期准备的工作量还是很大的，需要通过很多的测试，出现问题的话对于股票交易可是大事。”
至于“沪港通”何时得以正式启动，杨雄表示是由监管机构决定。他说：“我想大家再耐心一点，总会通的。”
据上海证券报报导，中国证监会官员周四称“沪港通”准备工作已到最后阶段。
香港证监会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）周三称，其所在机构已完成推出沪港通所需的全部监管步骤。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：