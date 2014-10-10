港府取消与学生对话 学生领袖敦促更多人走上街头

路透香港10月9日 - 就在香港政府取消原定与学生的对话后，香港学生领袖敦促更多人加入他们为争取民主的抗争中。

香港专上学生联会秘书长周永康(Alex Chow)呼吁民众继续占领行动。此前参与“占中”示威的人数已经从上周高峰时期的数万人降至目前的几百人。

香港政务司司长林郑月娥在计划举行对话的前夜取消了与学联的对话，称双方不可能进行一场建设性的对话。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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