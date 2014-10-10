港府取消与学生对话 学生领袖敦促更多人走上街头

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透香港10月9日 - 就在香港政府取消原定与学生的对话后，香港学生领袖敦促更多人加入他们为争取民主的抗争中。
香港专上学生联会秘书长周永康(Alex Chow)呼吁民众继续占领行动。此前参与“占中”示威的人数已经从上周高峰时期的数万人降至目前的几百人。
香港政务司司长林郑月娥在计划举行对话的前夜取消了与学联的对话，称双方不可能进行一场建设性的对话。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：