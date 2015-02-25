春节假期大陆游客赴港人数20年来首次下降

路透香港2月24日 （记者 Clare Baldwin and James Pomfret） - 大陆游客春节假期赴港人数20年来首次出现下降，因内地游客感觉在香港越来越不受欢迎。

香港特区行政长官梁振英周二表示，将于下月到北京参加两会时，与中央有关部门商讨收紧一签多行、自由行等政策。

梁振英表示，如果要限制或减少内地居民来港人数，就需要继续与中央和内地有关部门商讨，要收紧既有的政策。

这是约20年来首次春节假期内地赴港人数下降，可能预示着较长期的下降趋势，影响香港经济。

行业组织--香港旅游业议会总干事董耀中称：“这令人担忧。”

去年内地赴港游客人次超过4,000万，在奢侈品店、商场、餐馆和酒店慷慨消费，并大量抢购当地店铺的婴幼儿配方奶粉和化妆品等。

董耀中和其他旅游业颇具影响力的人士称，包括香港去年民主示威活动在内的政治因素，以及近期香港商场内一系列针对内地游客的示威活动，打击内地游客的赴港意愿。

董耀中说：“设身处地想一下。如果你觉得别人不欢迎你，那你何必还来香港？如果这种情况持续，出手大方的内地游客可能转向其他地区，譬如欧洲。”

据里昂证券上月一份报告，中国是出境旅客最多的国家，预计到2020年，中国大陆出境旅客将倍增至2亿人次。

中国另一特别行政区澳门则与香港形成鲜明对比。据澳门旅游部门数据，农历新年头三天里，中国大陆赴澳门游客数量增长了6.9%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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