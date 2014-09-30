美国白宫称支持香港民众普选诉求

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿9月29日 - 美国白宫发言人厄内斯特(Josh Earnest)周一称，美国政府正密切关注香港的民主示威活动，并表示支持“香港民众的诉求”。
“美国支持香港依据基本法进行普选，我们支持香港民众的诉求。”厄内斯特称。
“我们认为，如果实现了基本法有关特首由普选产生的终极目标，香港特首的正当性将得到极大增强。”厄内斯特在例行新闻简布会上告诉记者。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）