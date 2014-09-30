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时事要闻 | 2014年 9月 30日 星期二 10:12 BJT

美国白宫称支持香港民众普选诉求

路透华盛顿9月29日 - 美国白宫发言人厄内斯特(Josh Earnest)周一称，美国政府正密切关注香港的民主示威活动，并表示支持“香港民众的诉求”。

“美国支持香港依据基本法进行普选，我们支持香港民众的诉求。”厄内斯特称。

“我们认为，如果实现了基本法有关特首由普选产生的终极目标，香港特首的正当性将得到极大增强。”厄内斯特在例行新闻简布会上告诉记者。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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