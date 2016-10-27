《香港金管局专栏》香港无可取代的地位--总裁陈德霖

路透香港10月27日 - 以下内容摘自香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖在专栏《汇思》最新撰文：

今日我在太平洋退休金及投资研究中心（Pacific Pension & Investment Institute）的亚洲圆桌会议上发言，适逢「深港通」筹备得如火如荼，标志内地资本市场进一步开放，正是合适时机向会上约130多名来自全球大型机构投资者介绍香港经济发展和定位。

该中心是一个研究亚洲、环太平洋和世界议题的国际组织，会员包括退休基金、主权基金等的国际级大型机构投资者，经他们管理和提供谘询服务的资产总值12万亿美元。该中心每年举办四场只限会员出席的活动，美国和亚洲各占两场。今年亚洲圆桌会议分别在今、明两日于香港和深圳举行，这个安排适逢「深港通」即将开通的好时机，也显示在国际投资者眼中香港发展和内地的关系密不可分。

事实上，内地资本市场近年逐步开放，成为吸引外资来港的重要诱因之一。全球100大资产管理公司中有60间在香港设有据点。不少资产管理公司更以香港作为打进内地或亚太区的落脚点，以PPI会员之一的加拿大第三大基金安大略省教师养老基金会为例，去年便来港设立了亚太区办公室，专责在中国和亚洲区其他市场寻找合适的投资机会。

自上世纪八十年代内地改革开放开始，香港一直是外资「走进去」的首选跳板，去年外资直接投资（FDI）金额达1,360亿美元，全球吸资金额的排名仅次于美国，当中64%来自香港。其实自有数据统计以来，外资进入内地的最大来源地一直是香港，比例经常占一半以上。这些资金不仅来自香港企业，亦包括很多海外企业来港设立公司，作为进入内地投资的基地。

香港的跳板角色在过去十年出现微妙的变化，过去发挥单一的「由外到内」功能，变成兼任「由内到外」。内地对外直接投资（ODI）金额由十年前微不足道，去年已增长至1,460亿美元，金额压倒同年的FDI，而香港在内地ODI中占比约62%，反映香港是中国资金「走出去」的首选跳板。对内地企业来说，香港独特优势在于提供一个同文同种、法律和商业制度与国际其他金融中心接轨的环境，让内地企业可先落脚香港试试水温，待熟习「水性」后才向国际的「深水区」进发，是以多年来香港仍是大多数内地企业「走出去」的不二之选。

内地企业在香港得到国际级的金融服务，从而带动香港经济和更进一步巩固香港国际金融中心的地位。以股票市场为例，过去25年中资企业在香港首次股票发售总金额达3,000亿美元，二级市场融资（包括配股、供股等）更达3,470亿美元。可观的集资规模令香港在过去多年成为全球股票集资最多的市场，缔造内地和香港经济活动共赢的局面。

这种共赢不限于金钱的层次，更是一场提升企业管治的改革。内地企业要来香港上市，就要符合香港与国际标准接轨的管治、会计和披露等要求，因此它们来港前便得整顿和理顺自身的企业管治、管理和风险文化。最明显的例子，就是约十年前中国银行业的改革，时值内地进行股权分置改革而叫停A股新股上市，大型国企银行最终成功获得海外投资者信任和认同，在香港上市筹得巨额资金。这次改革成功再次证明香港的独特定位，在中国改革开放中发挥不可取代的功用。

虽然香港金融服务业已是全球首屈一指，但我们未有原地踏步，继续努力去提升「软实力」以保持竞争力。例如为了发展成为区内的企业财资管理中心，香港在今年5月修订税务条例。目前内地企业设立企业财资中心仍处于起步阶段，相信香港会日后成为它们选择企业财资中心的首选地点。

在人民币国际化的进程中，香港同样发挥独特的中介人作用。香港是全球最大的离岸人民币中心，不论在资金池、融资金额和贸易结算都是全球第一。虽然近日受到市场波动等因素影响，香港和其他地区的离岸人民币资金池规模略见缩减，但仍是全球最大的人民币资金池，而内地资本帐开放是一个长期进程，在此前提下，香港离岸人民币业务仍然前途无限。

为了令离岸人民币中心更好运作，金管局两年前委任了七间银行作为香港离岸人民币市场的一级流动性提供行，并为每间一级流动性提供行提供20亿元人民币回购协议措施，以支持他们在扩展离岸人民币市场的庄家活动和其他业务时，更加有效管理流动性。经过近两年来的有序运作，我们认为这项资金安排行之有效，尤其在离岸人民币市场面对有突如其来的波动时，能够发挥稳定作用，并成为其他离岸人民币中心流动资金的源头，金管局今天公布了更多优化离岸人民币市场资金流动的安排。

我在太平洋退休金及投资研究中心致辞时亦向与会者提及这项最新的优化措施，让他们知道香港继续紧贴内地开放的步伐，推出便利投资者的措施，希望一些仍未落户香港的长线投资者，好好考虑来香港作为踏脚石，以捕捉中国增长而带来的大量投资机遇。（完）