《信报》：黑田措施大胆 日本豪赌一场

(4月5日社评)

日本央行结束为期两天的议息会议，宣布一系列大胆宽松货币措施，冀结束长达15年的通缩困局。既大举扩大购买日本国债的规模，更彻底改变前任的政策操作框架，对日本经济进行一次政策豪赌。

央行每年增加60至70万亿日圆基础货币，每年增购50万亿日圆国债规模，提前实行无期限的开放式资产购买计划，买入期限更长的国债，压低中长期利率，提高银行体系的流动性，以促进信贷扩张。与此同时，大手购买风险资产，包括增购上市交易所基金及房地产投资信托基金的规模，锐意降低这些资产的风险溢价，以刺激私人部门投资；也打破央行过往的“自我规定”，把每月购债规模扩大一倍至70,000亿日圆。

以如此巨大的货币宽松力度，尝试拉高通胀，刺激私营部门降低储蓄扩大消费；加上圆汇下跌，有助提振出口，据此推动经济增长，一举冲破近20年来的通缩困局。不过，如意算盘能否打响，显然有相当大的不确定性。因为日本人口老龄化严重、生产率下降、有效需求不足，加上财政手段在国债/GDP比率已高逾200%的掣肘下，以货币政策为主体的刺激，未必能够有力扭转乾坤。

短期来看，黑田的货币刺激措施，日圆贬值和日股上升之势预料持续下去。但问题关键，在于预期效应可持续多久。过去半年，日圆兑美元从78水平跌至昨天逾94，贬幅已超过两成。若继续下跌，贸易竞争对手将无可避免受到压力，剧化国际间货币竞争性贬值的风险。

另一方面，日本2月份出口下滑，连续8个月出现贸易逆差，贬值效应未显现，贸易表现欠佳。不过，出口第二季度有机会好转，贸易逆差之势一旦改变，日圆便不易大幅偏离均衡汇率水平，兑美元汇价攀升超越100之势难免受到阻遏，并为黑田的如意算盘带来压力。

照发展形势看，当前安倍晋三与黑田东彦在政府财政与货币政策上的“冒险结合”，试图彻底克服流动性陷阱，无疑是对日本经济前途进行一次大注码赌博。若然政策失效，不仅令经济温和复苏再有倒退之忧，更会对日本庞大的债券市场带来动荡风险。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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