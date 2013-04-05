香港《经济日报》：日央印钞冲喜 经济迷失仍难癒

(4月5日社评)

日本央行昨公布的量宽加码力度超出预期，市场料新行长黑田东彦将全力配合首相安倍晋三，不惜代价放水谷经济。此举短期应可为经济冲喜，惟要走出迷失隧道，更关键是安倍至今仍语焉不详的经济结构改革，能否落实。

此对日本经济应有短期刺激，炒家配合借势推高日股，加上热钱涌入日本炒作，财富效应可望提振短期消费。惟中长期而言，滥发钞恐反噬日本。

其一，弱日圆虽可提高日货竞争力，惟日本资源匮乏，尤其前年核灾后对进口能源需求有增无减，若日圆续大幅贬值，将不断推高进口成本，加重日企经营压力，反挫竞争力。

其二，日央印钞恐引爆日债危机，因日本国债已达生产总值2.3倍，日本债息仍低企，10年期日债孳息仅约半厘，此因日本长期通缩，令日债实质回报尚吸引。若通胀重临，日债孳息恐要倍升才有吸引力，此将令日本政府财赤更严重；且日债息若升1厘，日本银行业所持日债将现67,000亿日圆帐面亏损，恐掀金融动荡。

其三，日圆汇价近半年来已累贬18%，惟日本消费仍续收缩。且日本明年4月将上调消费税率，由5%增至8%，加上日本人口趋老化，日央纵能扭转通缩为通胀，亦未必能谷消费。

可惜安倍的结构改革仍只是口号，未能提出具体方案，此因改革会触动既得利益，阻力极大；就算相小泉纯一郎所推改革亦无疾而终，安倍能否有更强魄力与手腕，实存疑问。日央行狂印钞虽有短期刺激，中长期却难寄厚望，若安倍未能落实结构改革，在量宽烟花绽放过后，日本经济在迷失20年后，仍将继续迷失。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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