香港《明报》：极端组织成事不足败事有余 违法行为应惩处

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（1月3日社评）
近年，一些极端组织为吸引公衆注意，言词行事愈趋激烈，部分更公然挑战法律，例如「香港人优先」数名成员12月26日擅闯驻港部队在中环的总部，近日被警方拘捕，指他们涉嫌触犯《公安条例》。检视整个事态，显示香港社会对这类极端组织的负面作为和影响，认识不足，日后当局有必要对他们涉及违法的行为，及时处理，以正视听。另外，这类极端组织只有极少数成员，主流社会对他们的主张和行为，绝不认同，只当他们是反映香港多元化的一面；所以，若以为极端组织有很大能量，中央需要收紧对港政策方针来对应，这是偏离了香港实际情况，对理顺政制争议和内地与香港的深层次矛盾，绝无好处。
「香港人优先」这类极端组织之出现，主要与近年大量内地人士来港有关，内地人士被认为占用了有限的公共资源。不过，主流社会绝不认同极端组织的主张，只是一贯认为他们的能量有限，根本懒得理会。
在香港生活的人，都会认识到极端组织难成气候，因为以香港的现实环境，他们难以得到普遍认同。只是他们的存在，由于涉及香港是否已经出现「独立倾向」的苗头，相信较能吸引中央的眼球。
经过强闯驻港部队总部一事后，使人惊觉其负面作用甚为真实，对于极端组织这类不符合整体社会利益的主张和所为，只有以香港法律应对，若涉及违法行为，应该即时处理；另外，社会需要保持警惕。极端组织要在关注之下充分检视，慎防它不成比例地牵动香港整体大局，对此，港人和中央都有责任。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。