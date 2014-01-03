香港《明报》：极端组织成事不足败事有余 违法行为应惩处

（1月3日社评）

近年，一些极端组织为吸引公衆注意，言词行事愈趋激烈，部分更公然挑战法律，例如「香港人优先」数名成员12月26日擅闯驻港部队在中环的总部，近日被警方拘捕，指他们涉嫌触犯《公安条例》。检视整个事态，显示香港社会对这类极端组织的负面作为和影响，认识不足，日后当局有必要对他们涉及违法的行为，及时处理，以正视听。另外，这类极端组织只有极少数成员，主流社会对他们的主张和行为，绝不认同，只当他们是反映香港多元化的一面；所以，若以为极端组织有很大能量，中央需要收紧对港政策方针来对应，这是偏离了香港实际情况，对理顺政制争议和内地与香港的深层次矛盾，绝无好处。

「香港人优先」这类极端组织之出现，主要与近年大量内地人士来港有关，内地人士被认为占用了有限的公共资源。不过，主流社会绝不认同极端组织的主张，只是一贯认为他们的能量有限，根本懒得理会。

在香港生活的人，都会认识到极端组织难成气候，因为以香港的现实环境，他们难以得到普遍认同。只是他们的存在，由于涉及香港是否已经出现「独立倾向」的苗头，相信较能吸引中央的眼球。

经过强闯驻港部队总部一事后，使人惊觉其负面作用甚为真实，对于极端组织这类不符合整体社会利益的主张和所为，只有以香港法律应对，若涉及违法行为，应该即时处理；另外，社会需要保持警惕。极端组织要在关注之下充分检视，慎防它不成比例地牵动香港整体大局，对此，港人和中央都有责任。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。