《信报》：中国制造业转弱 经济有下行之忧

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
（1月2日社评）
中国2013年12月制造业采购经理指数报51点，半年来首度回落。虽当月下跌存在季节性因素，但去年的财政刺激效力逐步递减，加上出口和消费增长受到一定制约、投资拉动成长的空间亦愈见缩小，使新一年中国经济增长的下行风险不容忽视。
统计局解释12月PMI掉头回落，受欧美圣诞节传统假日和中国春节临近的影响。虽指数仍处50扩缩分界线之上，但分项指数中，无论新出口订单、积压订单等，皆跌至扩张临界点之下。
故即使12月PMI回落包含季节性因素，但国际市场增长弱势回升，国内则受制于产能过剩，全国工业生产者出厂价格指数截至去年11月，已连续21个月负增长，制造业扩张步伐蕴含一定内在的放缓压力。
新一年，中央强调改革创新，相信将加快推进发展模式转换。中国经济潜在增长已明显下降，GDP增速从2011年9.3%下滑至2013年约7.6%，今年显然仍需往下调。
值得注意是，联备局今年开始减债，增加中国外部冲击的不确定性，国内GDP增速放缓，加上推动经济去杠杆，势必对国内信贷供求产生影响，益增央行在货币政策调控上的难度。
总理李克强透露，新一年坚持实施稳健的货币政策，既保持适度的流动性，亦保持物价总水平基本稳定，今年信贷投放速度会较去年略为放缓。政府新一年必出手抑制地方债，地方基建再难动辄上马，固定资产投资增长也面对放缓压力，经济增长有相当下行风险。
新一年，经济改革稳中求变，有不少消极因素威胁稳定性。12月制造业PMI下跌至51点，从业人员指数亦较前月急跌近1%，无疑是值得警惕的讯号。
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。