香港《经济日报》：中国稍松货币 市场期望勿高

（12月2日）

中国前晚突然调低存款准备金率,开启新一阶段稍松宏调措施.惟外界不应憧憬,中国会大幅下调存款准备金率甚或减息,因中国未来经济工作重点是保增长,而非谷增长,中国亦将重用财政政策,而非货币政策扶持经济.港股昨左右逢源,环球六大央行联手救欧洲银行,中国减存款准备金率,令恒指昨大升逾1,000点,升幅为5.6%.

然而,环球央行联手救市,药效短暂,对未来港股推动,反而不如中国空降存款准备金率,因这显示中国宏调稍松的政策再多踏一步,而且,减存款准备金率行动还陆续有来,部分市场甚至憧憬明年或将减息,故国企指数昨升逾8%,较恒指凌厉.但外界对中国未来减存款准备金率力度和速度,以至更大力度松宏调,不宜存过多期望.中国前晚突减存款准备金率,主因之一是配合欧美央行放水行动,以壮全球放水声势.况且,中国受数因素限制,调低存款准备金率力度和速度,不会太大、太快,个中原因有三:

其一,减存款准备金率受通胀、楼价制约.中国前年底起差不多每月上调存款准备金率半厘,合共九次,藉此大力收紧银根,遏抑通胀和楼价.现时通胀及楼价见顶受控,若中国太快大步松银根,势令物价、楼价重燃升势,中国必审慎从事.其二,中国现时只是保增长,而非谷增长.昨日公布的11月中国制造业采购经理指数为49,跌落扩张与收缩分界线下,惟当前经济情势,未如2008年底、2009年初风险,毋须中国重手施救.中国调低存款准备金率,只是要协助中小企、微企,避免年关倒闭潮,而非全面催谷挽救经济.其三,扶助经济重用财政政策,非货币政策.中国经济工作会议,其政策基调相信仍是实施稳健的货币政策、积极的财政政策.

故此,外界毋须期望,中国会快速、大步地减存款准备金率,除非中国或欧美经济大幅滑落,中国才有全面放松货币政策可能,否则,未来一年在只稍松宏调下,可能只会减二至四次存款准备金率,每次半厘.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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