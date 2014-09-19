香港《经济日报》：耶伦又鹰又鸽，加息见步行步

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
（9月19日社评）
美储局主席耶伦议息后表现是鹰是鸽，令人如雾里看花，惟此应是要让鹰鸽各取所需，以安抚市场。惟究竟加息步伐将如何，除视美国国内经济，耶伦亦面对日多的国际不明朗因素。
市场高度关注昨晨储局在议息会议后的表态，尤其耶伦的表现会否透露加息步伐的端倪，惟结果是耶伦续耍迷踪拳，鹰鸽难辨，惟此当非无意。
一方面，耶伦昨强调劳动市场闲置资源仍多，且在议息会议后声明中，并未更改一直的「相当长一段时间」维持近零利率不变的字眼，显示在下月宣布结束买债计划后，不会急于加息，富鸽派色彩。
但另一方面，储局出乎市场意料地发布「政策正常化原则与计划」文件，似示意加息已经不远，故需先向市场交代加息、沽债等的原则与做法，让市场先行消化。且随会后声明发布的经济预测文件，更显示储局成员调高了明年底联邦基金利率的预计水平，平均达1.37厘，即若每次加0.25厘，明年底前便要加息达5次，换言之，最迟明年6月便要迈开加息步伐，鹰派气味十足。
耶伦又鹰又鸽，底因应是她对于加息，是迟好过早、慢好过快，但在近期经济数据向好、储局内外鹰派施压下，只好用模糊政策打迷踪拳，让鹰派鸽派各取所需，既消弭压力，又稳住市场。
至于耶伦对加息取态慎之又慎，有内外因素。内因方面，虽说美国经济数据向好，但劳动市场复苏未如表现般强劲，尤其工资增长呆滞，恐令占美国国内生产总值约70%的消费，难持续稳健增长。耶伦亦须顾虑倘加息太早太快，会挫伤股市、楼市，造成负财富效应，打击处弱复苏的经济。
据对债商的调查反映，储局有约70%机会明年中加息。平情而论，美国明年加息的机会确很高，惟是否真的明年6月加息？明年加息是2、3次，还是4、5次？此仍难逆料，相信耶伦亦心中无底。由于内外不确定因素多，相信储局虽已做好加息准备，但步伐只能务实地见步行步。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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