香港《经济日报》：习奥建私谊 中美增互信减误判

(6月10日社评)

国家主席习近平昨结束访美，启程返国。他与美国总统奥巴马的两天庄园外交，突破过往中美元首交往方式，藉轻松会面建立私人友谊，故今次会面纵无太多实质成果，却是中美未来减少战略误判、趋向良性互动的重要一大步。

中国希望这是41年前时任美国总统的尼克逊访华，中美领导人上演跨越太平洋的历史性握手后，再建另一历史时刻，就是远胜当年的中国国力，已能与美国平起平坐地交手。然而，奥巴马实无意藉此让中国地位可抬高至与美国等同，故无回应中方提出的新型大国关系，他重视的是中美的微观合作关系。

奥巴马第二任期的重点放在内政，故希望和中国保持友好，加强在如北韩、网络安全、气候变化等国际事务上合作，促中国多做符合美国利益的事。在庄园会面的随和气氛下，习近平对美方要求自不会断言拒绝，惟亦未向美方送大礼，对美国多项诉求，仅回应成立相关小组再议。

中国在具体问题的要求，最希望保持亚太周边地区和平。美国却不可能放弃亚太利益，并续要围堵中国，但同时亦不想中国和邻国擦枪走火，损害美国利益，故虽续暗撑日菲越等挑衅中国，惟亦会稍约束盟友，莫与中国动干戈。

因此，习奥会的重要成果在于两国领导人首次建立个人私谊，藉此在中美未来互动中，有更强的基础加强沟通与互信，减少猜疑、避免误判形势，在两国各自谋取本国利益时，达致更多合作。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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