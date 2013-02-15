抗美双重标准 人币据理拒夹升--香港经济日报

2月15日

美国候任财长杰克卢昨指人民币仍被低估,有升值空间.现时日圆贬值才是国际市场风眼,杰克卢既落后形势,更显美国宽日严华的双重标准.北京应申明若要指斥操控汇率,矛头应向日本,以拓人民币汇率稳定的回旋空间.

近期国际货币战争鼓声又再大响,货币汇率当然是市场焦点,然而,杰克卢有关汇率的评语却予人昧于形势之感,因其矛头仍续指向已非市场最关注的人民币.北京不应沉默,应抓紧机会维护人民币.

其一,外界早认为美国放任日圆升值,是以经济利益换取日本更积极配合美国围堵中国,为中国崛起添烦添乱;中国应正视听,在国际舆论上凸显美国对日圆与人民币汇率的双重标准,争取话语权.

其二,美日不断量宽,若各国因货币战争加入印钞,全球热钱只会泛滥再泛滥,经济增长鹤立鸡群的中国恐成热钱潮涌炒作之地,令人民币今年面对不小的升值压力.但人民币在各国货币争相贬值时升值,对中国出口、经济与就业将造成冲击.中国现时若点明日圆是祸首的事实,可备将来抗拒美国等硬逼人民币升值的压力,令中国有更大的减压、回旋空间.

各国有自己难念的经,中国既要尽国际大国的义务,不主动参与货币战争,以助维持国际货币秩序,却也不能当冤大头,要据理力争拒绝人民币被夹升,以保本身利益.