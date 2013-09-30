香港《经济日报》：自贸区谋经改突破 中央闯两关

（9月30日社评）

上海自贸区昨挂牌成立，相关改革细则料将在未来数月陆续出台，以减政府有形之手对经济的干预，为营商贸易拆墙松绑。

惟自贸区改革能走多远、对香港威胁有多大，关键还在资金流和资讯流的开放程度，此须中央在国家安全和改革红利间，力谋平衡。

资金流方面，外界盼上海自贸区将推人民币自由兑换，内外资企业的资金可自由进出，既助营商；亦冀上海自贸区落实利率市场化，成全国利率改革试验田。

然而，上述金改存有不少风险，如自贸区若开放存款利率上限，会否促使大量区外资金涌入套利？又如区内外资企业资金有极大自由度进出，会否造成热钱大进大出？上述问题涉金融安全，中央势慎之又慎。

资讯流方面，外界曾疯传自贸区将开放互联网限制，连被闭屏的外国社交网、新闻网亦可在区内浏览。上海要发展成国际级金融中心，必须有极高的资讯自由度。惟中央会否允许给自贸区较大资讯自由，实存顾虑。

中央在国家安全此核心利益考量下，实难随意降低资金流和资讯流的监控门槛，以防自贸区大力开放所带来的政经风险，远高于得益。

上海自贸区在减少政府干预、提升市场活力等将取得一定成绩，惟其改革突破力、尤其金融与人币发展的爆炸力，及其对香港冲击多大，还端视中央在金融安全和国家安全愿冒多大风险。

对香港而言，上海无论如何都会急步追赶上来，与其紧盯上海跑多快，更关键的是自己跑得更快。香港要突出资金自由、资讯自由等既有优势外，更要加强和珠三角实体经济连结，才能在港沪竞争中，续保领先。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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